اسرائیل گرفتار پاکستانیوں سمیت عالمی رضاکاروں کورہا کرے ،ایم کیوایم

  • پاکستان
اسرائیل گرفتار پاکستانیوں سمیت عالمی رضاکاروں کورہا کرے ،ایم کیوایم

کراچی (سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بہادرآباد مرکز سے جاری بیان میں اسرائیلی نیوی کی بربریت اور بین الاقوامی رضاکاروں کی گرفتاری پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے۔

کہ گلوبل صمود فلوٹیلا امدادی قافلے کو روکنا، پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے رضاکاروں کو گرفتار کرنا، اسرائیلی نیوی کی دہشتگردی اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے ، ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ غزہ کے لوگ حالیہ انسانی تاریخ کے شدید بحران کا شکار ہیں، ان کے لئے خوراک، ادویات، ڈاکٹرز اور رضاکاروں سے بھری کشتیوں کو روکنا اور درجنوں افراد کو گرفتار کرنا ایک غیر انسانی اور ظالمانہ عمل ہے ، ایم کیو ایم پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ تمام گرفتار پاکستانیوں اور دیگر ممالک کے رضاکاروں کو فی الفور رہا کیا جائے اور امدادی فلوٹیلا کو اپنی منزل تک پہنچنے دیا جائے تاکہ غزہ کے مظلوم عوام تک ریلیف پہنچ سکے ۔۔

