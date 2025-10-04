صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جبری گمشدگیاں، کمیشن نے ستمبرمیں113کیسزنمٹادیئے

  • پاکستان
جبری گمشدگیاں، کمیشن نے ستمبرمیں113کیسزنمٹادیئے

اسلام آباد (دنیا نیوز)جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن نے ستمبر 2025 ء میں لاپتہ افراد کے 113 کیسز نمٹا دیئے ،جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن نے ستمبر 2025کے لیے اپنی رپورٹ جاری کر دی، مارچ 2011 سے ستمبر 2025 تک 10 ہزار 636 کیسز میں سے 8 ہزار 986 کیسز نمٹائے گئے۔

رپورٹ کے مطابق کوئٹہ میں کمیشن کا علاقائی دفتر صوبہ بلوچستان سے متعلق کیسز کو نمٹاتا ہے ، بلوچستان میں ستمبر 2025 ئکے دوران 14 لاپتہ افراد گھر واپس پہنچے ،چیئرمین جسٹس (ر)سید ارشد حسین شاہ کی متحرک قیادت میں کمیشن نے گزشتہ تین ماہ کے دوران 289 کیسز نمٹائے ،کمیشن نے ہر ماہ 96 کیسز نمٹائے ، لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے ، کمیشن نے گمشدہ افراد کے اہلِ خانہ کی سہولت کیلئے خصوصی سیل بھی تشکیل دیا،سیل گمشدہ افراد کے بچوں کے ب فارم، پنشن فراہمی اور دیگر معاملات میں ریلیف فراہم کرتا ہے ،تعلیم، صحت اور دیگر امور میں مدد کے لیے وفاقی، صوبائی حکومتوں کے اعلیٰ حکام کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ٹیسٹ سکواڈ کے 4 کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ کیلئے ریلیز

شارلٹس ول اوپن سکواش، نور زمان سیمی فائنل میں پہنچ گئے

شعیب اوراہلیہ ثنا جاوید کے امریکا میں سیر سپاٹے ، تصاویر شیئر

ویمنز ورلڈ کپ، انگلینڈ نے جنوبی افریقا کو 10وکٹ سے ہرادیا

بارسلونا نے ورلڈ ہینڈ بال کلب چیمپئن شپ جیت لی

فیفا ورلڈکپ 2026کیلئے آفیشل میچ بال ٹریونڈا متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak