جبری گمشدگیاں، کمیشن نے ستمبرمیں113کیسزنمٹادیئے
اسلام آباد (دنیا نیوز)جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن نے ستمبر 2025 ء میں لاپتہ افراد کے 113 کیسز نمٹا دیئے ،جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن نے ستمبر 2025کے لیے اپنی رپورٹ جاری کر دی، مارچ 2011 سے ستمبر 2025 تک 10 ہزار 636 کیسز میں سے 8 ہزار 986 کیسز نمٹائے گئے۔
رپورٹ کے مطابق کوئٹہ میں کمیشن کا علاقائی دفتر صوبہ بلوچستان سے متعلق کیسز کو نمٹاتا ہے ، بلوچستان میں ستمبر 2025 ئکے دوران 14 لاپتہ افراد گھر واپس پہنچے ،چیئرمین جسٹس (ر)سید ارشد حسین شاہ کی متحرک قیادت میں کمیشن نے گزشتہ تین ماہ کے دوران 289 کیسز نمٹائے ،کمیشن نے ہر ماہ 96 کیسز نمٹائے ، لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے ، کمیشن نے گمشدہ افراد کے اہلِ خانہ کی سہولت کیلئے خصوصی سیل بھی تشکیل دیا،سیل گمشدہ افراد کے بچوں کے ب فارم، پنشن فراہمی اور دیگر معاملات میں ریلیف فراہم کرتا ہے ،تعلیم، صحت اور دیگر امور میں مدد کے لیے وفاقی، صوبائی حکومتوں کے اعلیٰ حکام کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔