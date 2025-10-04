مہنگائی میں اضافہ،19اشیا مہنگی ،ٹماٹر چوتھی سنچری کے قریب
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں )ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.56فیصد کا اضافہ ہوگیا جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 4.07 فیصد ہوگئی۔
وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیا مہنگی اور 12کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 20 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ٹماٹر ٹرپل سنچری کراس اور چوتھی سنچر ی کے قریب پہنچ گیا، ایک ہفتے میں ٹماٹر 46.44 فیصد مہنگے ہوئے جبکہ پٹرول 1.72 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 1.45 فیصد مہنگا ہوا، لہسن 1.41 اور پیاز 1.22 فیصد مہنگے ہوئے ۔ اس کے علاوہ گھی، بیف، مٹن، دہی اور سگریٹس سمیت دیگر کئی اشیا بھی مہنگی ہوئیں۔ایک ہفتے میں چکن 7.96 اور کیلے 0.78 فیصد سستے ہوئے ، دالیں، آلو، کوکنگ آئل اور ایل پی جی سمیت دیگر اشیا کی قیمتیں بھی کم ہوئیں۔ ملک بھر میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 400 ہونے کے قریب ہے ۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 380 روپے ،راولپنڈی میں 360، فیصل آباد میں 350 اور لاہور میں 340 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے ۔ سیالکوٹ، گوجرانوالہ، ملتان میں ٹماٹر 320 اورشہر قائد میں300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔