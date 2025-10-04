صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی میں اضافہ،19اشیا مہنگی ،ٹماٹر چوتھی سنچری کے قریب

  • پاکستان
مہنگائی میں اضافہ،19اشیا مہنگی ،ٹماٹر چوتھی سنچری کے قریب

اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں )ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.56فیصد کا اضافہ ہوگیا جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 4.07 فیصد ہوگئی۔

وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیا مہنگی اور 12کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 20 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ٹماٹر ٹرپل سنچری کراس اور چوتھی سنچر ی کے قریب پہنچ گیا، ایک ہفتے میں ٹماٹر 46.44 فیصد مہنگے ہوئے جبکہ پٹرول 1.72 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 1.45 فیصد مہنگا ہوا، لہسن 1.41 اور پیاز 1.22 فیصد مہنگے ہوئے ۔ اس کے علاوہ گھی، بیف، مٹن، دہی اور سگریٹس سمیت دیگر کئی اشیا بھی مہنگی ہوئیں۔ایک ہفتے میں چکن 7.96 اور کیلے 0.78 فیصد سستے ہوئے ، دالیں، آلو، کوکنگ آئل اور ایل پی جی سمیت دیگر اشیا کی قیمتیں بھی کم ہوئیں۔ ملک بھر میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 400 ہونے کے قریب ہے ۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 380 روپے ،راولپنڈی میں 360، فیصل آباد میں 350 اور لاہور میں 340 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے ۔ سیالکوٹ، گوجرانوالہ، ملتان میں ٹماٹر 320 اورشہر قائد میں300 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پتنگیں تیار کرا کے بیرون ملک فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

9ماہ:جرائم کم نہ ہوئے 8لاکھ مقدمات

سابقہ رنجش ،خاتون کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چور نقدی، موبائل، کپڑے لے گئے

منشیات فروش گرفتار 2کلوگرام سے زائد آئس برآمد

ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak