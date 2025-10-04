صحافیوں پر تشدد ، ملک گیراحتجاج،قومی اسمبلی سے واک آؤٹ
اسلام آباد، لاہور (سٹاف رپورٹر،اپنے نامہ نگارسے ، اپنے رپورٹر سے ، اپنے سٹاف رپورٹر سے ،مانیٹرنگ ڈیسک )نیشنل پریس کلب میں گزشتہ روز صحافیوں پر پولیس تشدد اور پریس کلب پر حملے کے خلاف صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
پریس کلب کی عمارت پر سیاہ پرچم لہرایا گیا اور ملک بھر کے صحافتی حلقوں کی جانب سے یکجہتی کے پیغامات موصول ہوئے ۔مظاہرے میں جے یو آ ئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن ، صدر پی ایف یو جے افضل بٹ اور دیگر صحافتی تنظیموں کے عہدیداران و صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔ سیکرٹری آر آئی یو جے آصف بشیر چودھری نے کہا کہ پریس کلب پر حملہ ناقابل برداشت ہے ۔صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ پریس کلب پر حملہ دراصل 40 ہزار صحافیوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہے ۔انہوں نے اعلان کیا کہ جلد آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس موقع پر جمعیت علما اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن بھی نیشنل پریس کلب پہنچے اور صحافیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ پولیس گردی کی مذمت کرتے ہیں، صحافی پرامن لوگ ہیں لیکن ان کے گھروں میں گھس کر انہیں مارا پیٹا گیا، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔۔۔
ادھر نیشنل پریس کلب میں پولیس دھاوے اور صحا فیوں پر تشددکے خلاف صحافیوں نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے سیاہ پٹیاں با ندھ کر پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا ،سپیکر قومی اسمبلی نے تین رکنی حکومتی وفد کو مذاکرات کے لئے بھیجا۔ پی آر اے پاکستان نے کہا ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس کے حملے کی مذمت کرتے ہیں ،بعدازاں حکومتی وفد کی یقین دہائی پر واک آؤٹ ختم کر دیا گیا ۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، وزیر مملکت قانون وانصاف عقیل ملک، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے پریس لاؤنج میں آکر صحافیوں سے ملاقات کی ، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پریس لاؤنج میں آکر مذاکرات کئے ۔ طلال چودھری نے کہا کہ میں ایک بار پھر معافی بھی مانگتا ہوں ۔علاوہ ازیں آ ئی جی اسلام آبادسید علی ناصر رضوی نے وفاقی پولیس اہلکاروں کی جانب سے نیشنل پریس کلب کے باہر صحافیوں پر مبینہ تشدد کے معاملے پر کہا ہے کہ واقعے کی مکمل انکوائری کی جا رہی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ادھر اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے وکلا کی گرفتاری کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد نے آج مکمل ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کر دیا ۔سینیٹ میں مسلم لیگ (ن) کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور قائمہ کمیٹی خارجہ امور کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ نیشنل پریس کلب واقعہ کی تحقیقات کا فیصلہ اچھا قدم ہے لیکن یہ محض جذبات ٹھنڈا کرنے کی رسمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے ۔
ایکس' پر اپنے بیان میں مسلم لیگ (ن) کے رہنما نے کہاکہ غیر ذمہ داری اور زیادتی کرنے والے اہلکاروں کا تعین کر کے قانون کے تحت انہیں سزا بھی ملنی چاہیے ۔ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔ مظاہرہ کے دوران نعرے بازی کی گئی، صحافیوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے جس پر اسلام آباد پولیس کی عنڈہ گردی کے خلاف نعرے درج تھے ۔سی پی این ای کے صدر کاظم خان نے اپنے خطاب میں کہا اسلام آباد میں پولیس گردی پریس کلب پر حملہ نہیں ہمارے گھروں پر حملہ ہے ،۔لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ڈکیتی کی موبائل چھینے توڑ پھوڑ کی وہ افسوسناک ہے ،ہمارے پانچ لوگوں کو اغوا کرکے گاڑیوں میں فرار ہوگئے ،آئی جی، ڈی آئی جی کی ایما پر اسلام آباد پریس کلب میں دہشت گردی کی گئی ، ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں یہ ناکام ہوں گے ۔تشدد جاری رہا تو پھر جیل بھرو تحریک شروع کریں گے ۔