صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کو خطے میں حملے بند کرنا ہونگے اردوان ، ٹرمپ کا ٹیلیفونک رابطہ

  • پاکستان
اسرائیل کو خطے میں حملے بند کرنا ہونگے اردوان ، ٹرمپ کا ٹیلیفونک رابطہ

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکیہ کے صد رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ۔ انقرہ سے ترک صدارتی آفس کے مطابق صدر ٹرمپ اور ترک صدر اردوان نے دو طرفہ تعلقات اور غزہ پر تبادلہ خیال کیا۔

 صدر اردوان نے دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کیلئے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ترکیہ خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کا خیرمقدم کرتا ہے ۔ صدر اردوان نے کہا کوششوں کی کامیابی کے لیے اسرائیل کو خطے میں حملے بند کرنا ہوں گے ۔ ترکیہ عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کے وژن میں کردار ادا کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایشوریا ، ابھیشیک کا گوگل اور یوٹیوب کو 4کروڑ کا قانونی نوٹس

سونم کپور اور آنند آہوجہ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع

تابش ہاشمی فلموں کی دنیا میں انٹری کیلئے تیار

الزامات:کمار سانو نے سابقہ اہلیہ کو قانونی نوٹس بھیج دیا

تاج محل کو مندر بنانے کی سازش؟ پاریش راول کی فلم کے پوسٹر پر ہنگامہ

شوبز میں کئی مردوں نے حد سے بڑھنے کی کوشش کی؛ عائشہ عمر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak