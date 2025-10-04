اسرائیل کو خطے میں حملے بند کرنا ہونگے اردوان ، ٹرمپ کا ٹیلیفونک رابطہ
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترکیہ کے صد رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ۔ انقرہ سے ترک صدارتی آفس کے مطابق صدر ٹرمپ اور ترک صدر اردوان نے دو طرفہ تعلقات اور غزہ پر تبادلہ خیال کیا۔
صدر اردوان نے دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کیلئے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ترکیہ خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کا خیرمقدم کرتا ہے ۔ صدر اردوان نے کہا کوششوں کی کامیابی کے لیے اسرائیل کو خطے میں حملے بند کرنا ہوں گے ۔ ترکیہ عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کے وژن میں کردار ادا کرے گا۔