آزاد کشمیر احتجاج:جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کامیاب ،جلد معاہدہ:پیچیدہ معاملات کمیٹیوں کے سپرد کرنے پر اتفاق
مظفر آباد(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی اور آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان طویل مذاکرات کامیاب ہوگئے جس کے بعد معاملات طے پاگئے جبکہ پیچیدہ معاملات کمیٹیوں کے سپرد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
حکومتی وزرا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی براہ راست نگرانی سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہوئی۔ مذاکراتی عمل دارالحکومت مظفر آباد میں دوسرے روز بھی جاری رہا جس کے کئی دور ہوئے ،بات چیت انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ۔ کمیٹی میں شامل وفاقی وزیرڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بہت اچھے ما حول میں بات چیت ہوئی ہے اور تقریباً تمام معاملات پر اتفاق رائے ہوگیا ہے ، عوامی مفادات اور امن ہماری اولین ترجیح ہے ، ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں،ہم سمجھتے ہیں کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی میں شامل وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اصولی اتفاق رائے ہوگیا۔
نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھیجی تھی اور اللہ تعالٰی کے فضل و کرم سے ہم اس وقت ایسی صورتحال سے بچ گئے ہیں جہاں پاکستان کے بد خواہ بد امنی اور عدم استحکام چاہتے تھے ۔ وزیر امور کشمیر کی نگرانی میں ایک مستقل کمیٹی بنائی ، اس کمیٹی کا ہر 15 دن بعد اجلاس ہوگا،جس میں مطالبات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ مہاجرین کی نشستوں سے متعلق ایک آئینی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، آئینی ماہرین کی کمیٹی تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف، ڈاکٹر طارق فضل ، انجینئر امیر مقام ، احسن اقبال ، سردار یوسف ، رانا ثنا اللہ ، قمر زمان کائرہ اور سردار مسعود خان شامل تھے جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی شوکت نواز میر، راجہ امجد ایڈووکیٹ اور انجم زمان نے کی ۔