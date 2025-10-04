شیرانی :سکیورٹی فورسز کا آپریشن ،بھارتی حمایت یافتہ 7خوارج ہلاک
اسلام آباد،راولپنڈی(سٹاف رپورٹر، نامہ نگار،دنیا نیوز)سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا گیا جس میں دہشت گرد گروہ "فتنہ الخوارج"سے تعلق رکھنے والے عناصر نشانہ بنے ، کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد برآمد کیا گیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی سکیورٹی فورسز ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ علاوہ ازیں صدر آصف علی زرداری نے سکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ملک دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملانے والے جوان قوم کے ہیرو ہیں،پاکستان کے عوام اور افواج دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، ریاست پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور امن کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گی۔
قوم اپنے شہداء کو سلامِ عقیدت پیش کرتی ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نہتے اور معصوم شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشتگردوں کو شکست فاش دی گئی، حکومت اور سکیورٹی ادارے ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پر عزم ہیں اور اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے ۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے خواہشمند عناصر کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور دہشتگردی کے عفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں قیام امن کیلئے سکیورٹی فورسز کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔