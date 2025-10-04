صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے دفاتر میں تما م تر کاغذی کارروائی ڈیجیٹل کر دی گئی،روایتی سسٹم ختم

  پاکستان
پنجاب کے دفاتر میں تما م تر کاغذی کارروائی ڈیجیٹل کر دی گئی،روایتی سسٹم ختم

لاہور(سیاسی نمائندہ، آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک )سول سیکرٹریٹ و حکومت پنجاب کی تمام تر کاغذی کارروائی ڈیجیٹل کر دی گئی۔

ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر کیپٹن (ر)سمیع اللہ فاروق کا کہنا تھا کہ اب سے تمام پیپر ورک ڈیجیٹل کیا جائے گا، سول سیکرٹریٹ سے  تمام ہارڈ کاپی فائلز ڈسپوز کرنے کیلئے جمع کر لی گئی ہیں، اب سے تمام پراجیکٹ، فائلز او دیگر کاغذات ای فاس پر اپلوڈ ہوں گے ۔اس عمل سے کروڑوں روپے کی سٹیشنری کی مد میں بچت ہو گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے اپنا 80 فیصد سٹیشنری کا بجٹ کٹ کر دیا ہے ۔اس عمل سے فائل رکنے والا معاملہ بھی ختم ہو گا،جس دفتر میں فائل لیٹ ہو گی اس کا الرٹ چیف سیکرٹری تک پہنچے گا۔اس سے پہلے فائل ٹریک کرنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا،ای فاس پر ڈیجیٹلی ہر فائل اپلوڈ ہو گی جس کو ٹریک کیا جا سکے گا۔

