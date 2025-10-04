صوبوں کا1464ارب بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہیں ہوگا:آئی ایم ایف سے نظرثانی کا مطالبہ
اسلام آباد(مدثر علی رانا) میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فنانشل پالیسیز کے طے شدہ اہداف میں سے انتہائی اہم صوبائی بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔
باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ صوبوں اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں مشن کو بتایا گیا کہ سیلاب کے باعث صوبائی بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ رواں مالی سال صوبوں کو 1 ہزار 464 ارب روپے کا بجٹ سرپلس دینا ہدف ہے ۔ پنجاب بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہیں کر سکے گا، سندھ نے بجٹ سرپلس اہداف میں نظرثانی کی درخواست کی ہے ، خیبرپختونخوا نے بجٹ سرپلس وفاق سے محاصل سے منسلک کر دیا۔ گزشتہ مالی سال صوبوں کو جی ڈی پی کا 0.9 فیصد بجٹ سرپلس دینا تھا اور رواں مالی سال کے لیے 1 ہزار 464 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے جس میں پنجاب کو تقریباً 740 ارب روپے کے لگ بھگ بجٹ سرپلس کا ہدف ہے ، سندھ کے لیے 370 ارب روپے تک، خیبرپختونخوا 220 اور بلوچستان کے لیے 150 ارب روپے سے زائد بجٹ سرپلس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔صوبوں کے نمائندگان نے وفد سے مذاکرات کے دوران بتایا کہ 2025 کے حالیہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے سیلاب نے خیبرپختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، سندھ اور آزاد جموں و کشمیر میں زندگی، معیشت اور بنیادی انفراسٹرکچر کو بری طرح متاثر کیا ہے ۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ پنجاب حکومت کے نمائندگان نے مذاکرات کے دوران بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران 740 ارب روپے کا بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ سیلاب کے باعث پنجاب میں نقصانات کا تخمینہ دیگر صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے ۔
خیبرپختونخوا حکومت کے نمائندگان نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ سیلاب کے باعث نقصانات کا تخمینہ 30 سے 40 ارب روپے تک رہ سکتا ہے ۔ وفد کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران وفاق کی جانب سے محصولات اور ادائیگیاں بروقت ہو جائیں تو بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف وفد نے کے پی حکومت کی گزشتہ مالی سال کی کارکردگی کو سراہا اور رواں مالی سال کے لیے بجٹ سرپلس کا مطالبہ کیا۔ذرائع نے بتایا کہ سندھ حکومت کے نمائندگان نے آئی ایم ایف وفد سے جائزہ مذاکرات کے دوران بجٹ سرپلس کے ہدف پر نظرثانی کی درخواست کی جس پر مشن کی جانب سے حتمی بات نہیں کی گئی۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں آئی ایم ایف وفد معاشی ٹیم بشمول صوبائی حکام کی تمام کارکردگی کو آئندہ ہفتے سے پالیسی سطح کے مذاکرات میں زیربحث لائے گا اور حتمی رپورٹ ہیڈکوارٹرز کو دے گا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بجٹ سرپلس پر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں بات چیت ہو گی۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ آئندہ ہفتے سے پالیسی سطح کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ خبر پر موقف لینے کے لیے روزنامہ دنیا نے ترجمان اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خزانہ سے رابطہ کیا مگر خبر فائل کرنے تک موقف نہیں دیا گیا۔