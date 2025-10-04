صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کیخلاف کیس،درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کی مہلت

  • پاکستان
الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کیخلاف کیس،درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کی مہلت

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ،عدالت نے درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق کو دلائل کی مہلت دیتے ہوئے سماعت21اکتوبر تک ملتوی کردی ۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد  اسحاق نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی ،درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم خلاف آئین کی گئی، آزاد حیثیت سے جیت کر آنے والا امیدوار اپنی مرضی سے جب چاہے سیاسی جماعت میں شامل ہوسکتا ہے ، عدالت الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کو کالعدم قرار دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ کے متعلق میرے منصوبے پر ہر ملک دستخط کر چکا:حماس اتوار شام 6بجے تک معاہدہ کر لےور نہ قیامت ڈھادینگے،ٹرمپ کی آخری وارننگ

طالبان کے وزیر خارجہ پہلی بار اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کرینگے

پاکستان،امارات کا ریلوے کو جدید بنانے کیلئے شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق

بھارت اور چین میں 5 سال بعد براہِ راست پروازیں بحال

یورپ اور روس کے درمیان ممکنہ جنگ: فرانسیسی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم

بھارت کی فوجی اور سیاسی قیادت کی بوکھلاہٹ ، پاکستان کو دھمکیاں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak