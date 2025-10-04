الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کیخلاف کیس،درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کی مہلت
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ،عدالت نے درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق کو دلائل کی مہلت دیتے ہوئے سماعت21اکتوبر تک ملتوی کردی ۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی ،درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم خلاف آئین کی گئی، آزاد حیثیت سے جیت کر آنے والا امیدوار اپنی مرضی سے جب چاہے سیاسی جماعت میں شامل ہوسکتا ہے ، عدالت الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کو کالعدم قرار دے ۔