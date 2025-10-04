صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کی پیشی پر نیب آفس پر مبینہ پتھراؤ ،پولیس کی اخراج رپورٹ پر فیصلہ 10 اکتوبر کو سنایا جائیگا

  پاکستان
مریم نواز کی پیشی پر نیب آفس پر مبینہ پتھراؤ ،پولیس کی اخراج رپورٹ پر فیصلہ 10 اکتوبر کو سنایا جائیگا

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس پر مبینہ پتھراؤ کے مقدمے میں پولیس کی اخراج رپورٹ پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

عدالت فیصلہ 10 اکتوبر کو سنائے گی ۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی ،تھانہ چوہنگ پولیس نے مقدمے کی اخراج رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ مریم نوازسمیت دیگر پر نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے ،مقدمہ حقائق کے برعکس درج ہوا ،عدالت مقدمہ ڈسچارج کرنے کا حکم دے ،دوران سماعت مقدمے کی اخراج کی رپورٹ پر عدالتی کارروائی مکمل کی۔

