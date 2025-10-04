صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعجاز شفیع، شیخ امتیاز کی رکنیت معطلی کیخلاف درخواستوں پر سرکاری وکیل کو جواب داخل کرانے کی مہلت

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے رکن پنجاب اسمبلی چودھری اعجاز شفیع ، شیخ امتیاز کی معطلی کیخلاف درخواستوں پر سرکاری وکیل کی جواب داخل کرانے کیلئے مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو جواب داخل کرانے کیلئے 13 اکتوبر تک مہلت دیدی۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے ایڈووکیٹ اظہر صدیق کے ذریعے دائر درخواستوں پر سماعت کی جن میں سپیکر پنجاب اسمبلی اوردیگر کو فریق بنایا گیا ہے ،درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپیکر کا رول 210(3)کے تحت اقدام غیر آئینی ہے ،سپیکر کا یہ اختیار آرٹیکل 63 اور 10-A سے متصادم ہے ،سپیکر نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ،عدالت اقدام غیر آئینی قرار دے ۔

