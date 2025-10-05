ووٹ کیلئے مائی ،کام پربائے کراچی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہاہے کہ سیاسی حالات اور مہنگائی نے بہت کچھ بدل دیا، ووٹ لینا ہوتا ہے تو مائی کراچی، کام کرنا ہو تو کہتے ہیں بائے کراچی۔۔۔
ایک تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ نے کہا کہ ہر شعبے کی طرح فنون لطیفہ بھی زوال پذیر ہے ، آہستہ آہستہ ہم ادب سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگا ئی پر ان کا کہناتھاکہ سیاسی حالات اور مہنگائی نے بہت کچھ بدل دیا، ووٹ لینا ہوتا ہے تو مائی کراچی کہتے ہیں ، کام کرنا ہو تو بائے کراچی کہہ دیتے ہیں ۔