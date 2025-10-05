اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک)قائم مقام صدرِ پاکستان و سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا عظیم اعزاز ہے ، جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔
حرمین شریفین کی حفاظت سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی، پاکستان میں ترقی کا سفر اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے نہ ہی جنگ کا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ، سابق سینیٹر مشتاق کو اسرائیل کے چنگل سے چھڑوانے کے لیے اسحاق ڈار یورپ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔لاہور میں جی ٹی روڈ پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں قائم مقام صدرِ پاکستان نے کہا کہ آج دنیا بھر میں پاکستان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔