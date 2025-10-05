مسلح افواج کی پیشہ وارانہ مہارت پر فخر :درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جاسکتا:مریم نواز
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی اورعظیم کامیابی حاصل کی، پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔
ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جاسکتا ہے ۔لاہور میں نیشنل سکیورٹی اور وارکورس کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے ، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے ، عوام کی خوشحالی میری اولین ترجیح ہے ، گڈگورننس، درست پالیسیاں اور سخت محنت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہئے ،گڈگورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے ، عوام کی بے لوث اور بلاتفریق خدمت میرا مشن ہے ، ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں،صوبائی حکومت کی تمام مشینری سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے دن رات کام کر رہی ہے ۔مریم نواز نے کہا کہ میں اس وقت سیلاب متاثرین کی بحالی کو فوقیت دے رہی ہوں، پنجاب نے بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا، پنجاب کے عوام نے آج تک سیلاب کی اتنی تباہی نہیں دیکھی، سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پرمنتقل کیا، مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تین وقت کا کھانا فراہم کیا گیا۔ دریں اثنا وزیراعلیٰ کی زیرصدارت 4گھنٹے طویل جائزہ اجلاس ہوا جس میں انہوں نے 8بڑے محکموں سے تفصیلی بریفنگ لی ۔
اجلاس میں دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کیلئے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ کیاگیا۔اجلاس میں بتایاگیاکہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ساڑھے 11لاکھ افراد کا علاج معالجہ کیا گیا،174 افراد کوسانپوں نے کاٹا ،بروقت علاج سے تمام جانیں بچ گئیں،وزیراعلیٰ نے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی تعریف کی،انہوں نے کیتھ لیب پراجیکٹ کی تکمیل جلد از جلد یقینی بنانے کی ہدایت کی اورسپیشل افراد کے گھروں تک پہنچنے اور مدد کا طریق کار وضع کرنے کا حکم دیتے ہوئے صوبہ بھر میں سپیشل افراد کا ڈیٹا مکمل کرنے کے لئے محکموں کو اشتراک کار کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے دسمبر تک پنجاب کے مختلف شہروں میں 1115الیکٹرو بسیں فنکشنل کرنے کا حکم دیا اور ڈپٹی کمشنرز کو الیکٹرو بس چارجنگ سٹیشن قائم کرنے کیلئے اقدامات کی ہدایت کی۔
اجلاس میں پنجاب بھر کے لئے الیکٹرو بس سٹاف کے یونیفارم ڈیزائن کی منظوری دی گئی جبکہ 25اضلاع میں 31دسمبر تک واسا کے قیام کا ہدف مقرر کیاگیا۔وزیراعلیٰ کاکہناتھاکہ دفاتر میں ہر چیز اچھی لگتی ہے ،فیلڈ میں جا کر حقائق کا اندازہ ہوتا ہے ۔ بریفنگ میں بتایاگیاکہ لاہور ڈویلپمنٹ پراجیکٹ کا پہلا فیز30نومبر تک مکمل ہو جائے گا، 4624 گلیوں کی تعمیر وبحالی مکمل ہوگئی ،اجلاس میں نو تعمیر شدہ گلیوں میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیاگیا،وزیراعلیٰ نے 472دیہات میں مثالی گاؤں پراجیکٹ کے لئے اکتو بر کی ڈیڈ لائن مقرر کردی جبکہ پلیسر گولڈ پراجیکٹ سرکاری طور پر شروع کرنے کا فیصلہ کیاگیا،مریم نواز نے کہاکہ پلیسر گولڈ سے حاصل ہونے والا منافع پنجاب کے عوام کو ملنا چاہئے ۔