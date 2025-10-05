الیکشن کمیشن نے جماعتوں کے انٹراپارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں ) الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی)نے انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی سفارش کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا ۔
ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ترامیم کا مسودہ وزارتِ قانون کو بھجوا دیا جس میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوری عمل کے فروغ کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی ناگزیر ہے ۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد سیاسی جماعتوں کے اندراج، انتخابی نشانات اور خواتین نمائندگی سے متعلق مسائل حل کرنا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ترامیم سے انتخابی عمل مزید شفاف اور منظم ہوگا، جبکہ جماعتوں کے اندر جمہوری ڈھانچہ مضبوط اور خواتین کی شمولیت یقینی بنائی جا سکے گی۔ موجودہ قانون میں انٹرا پارٹی انتخابات کی شفافیت سے متعلق کوئی واضح شق شامل نہیں۔الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 میں ترمیم کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں درجنوں سیاسی جماعتیں موجود ہیں مگر ان کا اندرونی جمہوری نظام کمزور ہے ۔ مجوزہ ترامیم کے تحت الیکشن کمیشن کے افسران پر مشتمل ٹیم سیاسی جماعتوں کے انتخابات کا مشاہدہ کرے گی اور اس کی رپورٹ سالانہ رپورٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ذرائع کے مطابق تجاویز کی منظوری سے عوامی اعتماد اور جماعتی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ تاہم مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان سفارشات پر ردعمل متوقع ہے کیونکہ کئی جماعتیں پہلے ہی انٹرا پارٹی انتخابات کے طریقہ کار پر تحفظات ظاہر کر چکی ہیں۔