ڈار کا سعودی ومصری وزرا خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ ،غزہ پر گفتگو
اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے سعودی اور مصری ہم منصبوں سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔دفترِ خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مصر کے وزیرِ خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔
دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال، بالخصوص غزہ میں سنگین حالات پر تبادلۂ خیال کیا۔ اس موقع پر جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات ہوئی، جن میں نیویارک میں عرب و اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس شامل ہیں۔دفترِ خارجہ کے مطابق ان کوششوں کا مقصد فوری اور پائیدار جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ میں دیرپا امن کے قیام کیلئے مشترکہ اقدامات کو آگے بڑھانا ہے ۔ وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے ان کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان حالیہ مثبت پیش رفت کا خیرمقدم کرتا ہے ۔انہوں نے مصری وزیرِ خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، جسے انہوں نے خوشدلی سے قبول کر لیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ غزہ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے حصول کیلئے رابطے اور اشتراکِ عمل جاری رکھا جائے گا۔
اسحاق ڈار نے غزہ کے معاملے پر سعودی عرب کے وزیرِ خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، خصوصاً غزہ میں جاری بحران پر تفصیلی بات چیت کی۔وزرائے خارجہ نے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا، جن کا مقصد فوری اور پائیدار جنگ بندی، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ میں دیرپا امن کا قیام ہے ۔ڈپٹی وزیراعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیرِ خارجہ کے مسلسل رابطے اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر حماس کے جواب سمیت تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کو دہرایا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ عرب و اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کے ساتھ قریبی روابط جاری رکھے جائیں گے تاکہ دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کو یقینی بنایا جا سکے ۔