چونیاں میں ملاوٹ مافیا کا فوڈ اتھارٹی کے افسروں پر تشدد،مقدمہ درج

  • پاکستان
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )چونیاں میں ملاوٹ مافیا کا فوڈ سیفٹی افسروں پر تشدد ،گاڑی توڑ پھوڑ ، جعلساز مافیا کیخلاف لاہور میں بھی کریک ڈاؤن، 2ہزار لٹر دودھ،50من مضر صحت گوشت، 5ہزار لٹر فلیورڈ ملک، 1100 کلو سنیکس اور چائے کی پتی برآمد کرکے تلف کر دی گئی ۔

چونیاں میں فوڈ اتھارٹی کی خاتون آفیسر اور ٹیم نے 6ہزار لٹر جعلی دودھ، بھاری مقدار میں پاؤڈر برآمد ہونے پر کارروائی کی تو خواتین سمیت 20 ملزموں نے کلہاڑی، راڈ اور اسلحہ کے زور پر فوڈ سیفٹی افسران کو زدوکوب کیا، تھانہ چھانگا مانگا میں مقدمہ درج کروادیا گیا ۔علاوہ ازیں لاہور میں فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ روز 6فوڈ یونٹس اور جعلی سلاٹر ہاؤسز پر چھاپے مارے اور 6مقدمات درج کروا دئیے ، ٹیم نے 3یونٹ بند کر کے 3ٹینکر، 14 فریزر، پیکنگ میٹریل ضبط کر لیا ۔ 

