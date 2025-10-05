صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم ڈی سی کا ڈیجیٹل سفر، آن لائن پورٹلز سے شفافیت میں اضافہ

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم اینڈ ڈی سی) نے وزیراعظم کے وژن کے تحت اپنی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے کامیاب سفر کا اعلان کرتے ہوئے متعدد آن لائن پورٹلز کے آغاز اور موثر نفاذ پر خوشی کا اظہار کیاہے ۔

جاری بیان کے مطابق رجسٹریشن، پوسٹ گریجویٹ کوالیفکیشن، فیکلٹی اور ایم ڈی کیٹ پورٹلز کے اجرا سے کونسل کی کارکردگی، شفافیت اور خدمات کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ مئی 2024 سے شروع ہونے والے اس منصوبے کے تحت ہزاروں درخواستیں ریکارڈ وقت میں نمٹائی گئیں اور اب درخواست دہندگان اپنی درخواستوں کو ریئل ٹائم میں ٹریک کر سکتے ہیں۔ڈیجیٹل نظام کے تحت رجسٹریشن، لائسنس رینیول، گڈ سٹینڈنگ سرٹیفکیٹس اور دیگر خدمات صرف تین سے چار دن میں مکمل ہو رہی ہیں۔

