پشاور:غیرت کے نام پر 7افراد کے قاتل کو 7بار سزائے موت

  • پاکستان
پشاور(آن لائن)غیرت کے نام پر 7 افراد کو قتل کرنے والے مجرم کو عدالت نے 7 بار سزائے موت کا حکم سنادیا،سیشن کورٹ نے غیرت کے نام پر 7افراد کے قتل کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر مجرم محمد ابراہیم کو 7بار سزائے موت اور 21لاکھ 50ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی۔

،مقدمے کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد جمیل نے کی،پراسیکیوشن کے مطابق چارسدہ کے علاقے تنگی کے رہائشی مجرم محمد ابراہیم نے جون 2021 میں پشاور کے علاقے پھندو روڈ پر گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور اپنی بیوی بانو، کمسن بیٹوں سلیم، سلمان، جلال،چچازاد بھائی حبیب اللہ، اس کی اہلیہ شکیلہ اور بیٹی سمعیہ کو قتل کر دیا تھا، افسوس ناک واقعہ تھانہ چمکنی کی حدود میں پیش آیا تھا۔

