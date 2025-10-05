صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوج کی کوششوں سے گوادر ، جیوانی کو پانی فراہمی بحال

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) گوادر اور جیوانی میں جاری پانی کے شدید بحران پر بالآخر قابو پالیا گیا ہے ، پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے جن کے نتیجے میں علاقے میں پانی کی فراہمی بحال ہونا شروع ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق آکرہ اور سواد ڈیم خشک ہونے کے باعث گوادر اور جیوانی میں پانی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی تھی، شادی کور ڈیم کی پائپ لائن سے پانی چوری اور گوادر ڈی سیلینیشن پلانٹ کی بندش نے بحران کو مزید شدید کردیا تھا،صورتحال کے تناظر میں 29ستمبر کو گوادر میں پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں گوادر کے لیے یومیہ 24 لاکھ گیلن ،جبکہ جیوانی کے لیے یومیہ 5 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی کا ہدف مقرر کیا گیا،اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شادی کور ڈیم کی پائپ لائن سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ کیا جائے گا اور غیر فعال ڈی سیلینیشن پلانٹ کو فوری بحال کیا جائے گا،وزیراعلیٰ بلوچستان نے میرانی ڈیم سے پانی کو واٹر بازرز کے ذریعے گوادر منتقل کرنے کی منظوری بھی دی،گوادر اور جیوانی کے شہریوں نے پانی کے بحران کے خاتمے پر پاک فوج اور سول انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کاوشوں سے ان کی زندگیوں میں بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے ۔

