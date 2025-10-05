اٹک، پولیس چیک پوسٹ کے قریب بس حادثہ 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی
اٹک ( آن لا ئن) اٹک کی تحصیل حسن ابدال، جھاری کس، پولیس چیک پوسٹ کے قریب حادثے میں 2 افراد جاں بحق 1 زخمی۔۔۔
تحصیل حسن ابدال کے علاقے جھاری کس پولیس چیک پوسٹ کے قریب ہری پور سے راولپنڈی آنے والی بس روڈ سے نیچے جا گری جس کے نتیجے میں 1 شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 1 عورت سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ، اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 حسن ابدال کی 2 ایمبولینسز جائے حادثہ پر پہنچیں لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہسپتال حسن ابدال منتقل کر دیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک اور شخص دم توڑ گیا۔