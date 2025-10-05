صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹک، پولیس چیک پوسٹ کے قریب بس حادثہ 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی

  • پاکستان
اٹک، پولیس چیک پوسٹ کے قریب بس حادثہ 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی

اٹک ( آن لا ئن) اٹک کی تحصیل حسن ابدال، جھاری کس، پولیس چیک پوسٹ کے قریب حادثے میں 2 افراد جاں بحق 1 زخمی۔۔۔

تحصیل حسن ابدال کے علاقے جھاری کس پولیس چیک پوسٹ کے قریب ہری پور سے راولپنڈی آنے والی بس روڈ سے نیچے جا گری جس کے نتیجے میں 1 شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ 1 عورت سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ، اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 حسن ابدال کی 2 ایمبولینسز جائے حادثہ پر پہنچیں لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہسپتال حسن ابدال منتقل کر دیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک اور شخص دم توڑ گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پہلی بیوی چھوڑ گئی، شوہر ہیلی کاپٹر میں پھر دلہن لے آیا

’’میری بگو ‘‘ جوڑی کی نادیہ خاتون نہیں مرد نکلا

امریکا:صفائی کے دوران ملنے والے ٹکٹ نے انعام جتوادیا

زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گرد ن ’’ٹوٹ‘‘ گئی

سکاٹ لینڈ : سانپ وچھپکلی والے جانور کی باقیات دریافت

امریکی سائنسدانوں نے بجلی پیدا کرنیوالا کنکریٹ تیار کرلیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak