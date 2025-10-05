سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،50 وارداتوں میں مطلوب ملزم ہلاک
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں 50سے زائد وارداتوں میں مطلوب ملزم مارا گیا،بتایا گیا ہے کہ سی سی ڈی کی ٹیموں نے تھانہ صدر کی حدود میں مطلوب ملزم بابر بشیر کی گرفتاری کیلئے ریڈ کیا تو ملزم نے ساتھیوں کیساتھ سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔
اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی،دوران فائرنگ ملزم کے ساتھی فرار ہو گئے ،سی سی ڈی ترجمان کا کہناتھا کہ فائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم بابر بشیر سکنہ معافی والا کی لاش ملی، لاش کوڈی ایچ کیومنتقل کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔علاوہ ازیں سیٹلائٹ ٹائون میں خواتین کو ہراساں کرنیوالے ملزم کی شلوار میں پستول چل گیا،نازک اعضا متاثر ہونے پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ سیٹلائٹ ٹائون میں چند روز قبل موٹرسائیکل سوار ملزم نے خواتین کو ہراساں کیا جسکی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی،سی سی ڈی اہلکاروں نے گرفتاری کیلئے ناکہ بندی کررکھی تھی ، سی سی ڈی اہلکاروں کو دیکھ کر ملزم فرار ہوتے گرگیا اوراس دوران اسکی شلوار میں پستول چل جانے کے باعث اسکے نازک اعضا متاثر ہو گئے ،سی سی ڈی ترجمان کے مطابق ملزم کا نام ناصراور وہ فتومنڈ کا رہائشی ہے جسے گرفتارکرکے طبی امداد کی فراہمی کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کردیا۔