صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،50 وارداتوں میں مطلوب ملزم ہلاک

  • پاکستان
سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،50 وارداتوں میں مطلوب ملزم ہلاک

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں 50سے زائد وارداتوں میں مطلوب ملزم مارا گیا،بتایا گیا ہے کہ سی سی ڈی کی ٹیموں نے تھانہ صدر کی حدود میں مطلوب ملزم بابر بشیر کی گرفتاری کیلئے ریڈ کیا تو ملزم نے ساتھیوں کیساتھ سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔

اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی،دوران فائرنگ ملزم کے ساتھی فرار ہو گئے ،سی سی ڈی ترجمان کا کہناتھا کہ فائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم بابر بشیر سکنہ معافی والا کی لاش ملی، لاش کوڈی ایچ کیومنتقل کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔علاوہ ازیں سیٹلائٹ ٹائون میں خواتین کو ہراساں کرنیوالے ملزم کی شلوار میں پستول چل گیا،نازک اعضا متاثر ہونے پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ سیٹلائٹ ٹائون میں چند روز قبل موٹرسائیکل سوار ملزم نے خواتین کو ہراساں کیا جسکی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی،سی سی ڈی اہلکاروں نے گرفتاری کیلئے ناکہ بندی کررکھی تھی ، سی سی ڈی اہلکاروں کو دیکھ کر ملزم فرار ہوتے گرگیا اوراس دوران اسکی شلوار میں پستول چل جانے کے باعث اسکے نازک اعضا متاثر ہو گئے ،سی سی ڈی ترجمان کے مطابق ملزم کا نام ناصراور وہ فتومنڈ کا رہائشی ہے جسے گرفتارکرکے طبی امداد کی فراہمی کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:ایک ہفتے میں انڈیکس 6733پوائنٹس بڑھ گیا

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

ڈالر مہنگا کرنے سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا،گوہر اعجاز

اسلامی بینکاری پاکستان میں تیزی سے مقبول ہورہی ،عشرت حسین

ایل این جی سیکٹر کی مسابقتی صورتحال پر جامع رپورٹ جاری

کاٹن جنرز کی رپورٹ جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak