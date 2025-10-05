صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسران نے معافی مانگ لی ، وکلا کیساتھ تنازع ختم

  • پاکستان
پولیس افسران نے معافی مانگ لی ، وکلا کیساتھ تنازع ختم

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور پولیس کے درمیان وکلا کی گرفتاریوں کے بعد پیدا ہونے والا تناز ع مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔

پولیس افسران نے وکلا سے شہدا ہال کے سٹیج پر آ کر معافی مانگی۔ ایس پی خالد اعوان اور ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کورٹس پہنچے ، انہوں نے خواتین وکلا سے بھی معذرت کی اور بار کے نمائندوں کو یقین دلایا کہ آئندہ کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے باہمی مشاورت سے ایس او پیز تشکیل، وکلا کے احتجاج کے لیے مخصوص جگہ کا تعین کیا جائے گااور احتجاج کے دوران پولیس وکلا کو مکمل سکیورٹی فراہم کرے گی۔ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پولیس کے رویے کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اداروں کے درمیان باہمی احترام ہی عدالتی ماحول کے استحکام کی ضمانت ہے ۔ وکلا نے احتجاج منسوخ کر دیا۔

