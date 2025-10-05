شکارپور:تیز رفتار ٹرک جھونپڑیوں پر گرنے سے 7افراد جاں بحق
شکارپور (نمائندہ دنیا) شکارپور کے قریب تیز رفتار ٹرک الٹ کر جھونپڑیوں میں جا گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ، 6 زخمی ہوگئے ۔
حادثہ اس وقت پیش آیا جب کوئٹہ سے سکھر جانے والی تیز رفتار ٹرک بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر فٹ پاتھ پر موجود جھونپڑیوں پر گرا، حادثے کے بعد سوئے ہوئے افراد گاڑی اور ملبے تلے دب گئے ۔ جاں بحق ہونے والوں میں 60 سالہ کیفی ولد نواب خان شیخ، 50 سالہ رابعہ زوجہ کیفی شیخ، ریما، انجمن، رمینہ، چکوری اور امان اللہ ولد عبدالجبار شیخ شامل ہیں۔ زخمیوں میں شہریار، زعدہ، امامہ، شہزادی، خان اور خمیس شیخ شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، جس کے بعد ٹرک الٹ کر فٹ پاتھ پر گرا، جبکہ ڈرائیور فرار ہوگیا۔ ریسکیو 1122، پولیس اور مقامی افراد نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کیں اور لاشوں و زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔