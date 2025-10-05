صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو کے سیلاب متاثرہ 66 فیڈرز مکمل اور 1جزوی طور پر بحال ہوچکا :رپورٹ

  • پاکستان
لیسکو کے سیلاب متاثرہ 66 فیڈرز مکمل اور 1جزوی طور پر بحال ہوچکا :رپورٹ

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن نے 4 اکتوبر تک کی رپورٹ جاری کردی۔

 جس کے مطابق سیلاب کے باعث لیسکو کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 66 مکمل اور 1 جزوی طور پر بحال ہوچکا ،لیسکو کے متاثرہ صارفین کیلئے بجلی کی بحالی کا کام تقریباََ 14 اکتوبر تک مکمل ہونا متوقع ہے ، فیسکو کے 74 متاثرہ فیڈرزمکمل اور 7 جزوی ، میپکو کے 76 مکمل اور 102 جزوی ،گیپکوکے 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 102 مکمل اور 1 جزوی طور پر بحال ہوچکا ،پیسکو کے 90 فیڈرز مکمل طور پر بحال کردئیے گئے ہیں ۔

