لیسکو کے سیلاب متاثرہ 66 فیڈرز مکمل اور 1جزوی طور پر بحال ہوچکا :رپورٹ
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن نے 4 اکتوبر تک کی رپورٹ جاری کردی۔
جس کے مطابق سیلاب کے باعث لیسکو کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 66 مکمل اور 1 جزوی طور پر بحال ہوچکا ،لیسکو کے متاثرہ صارفین کیلئے بجلی کی بحالی کا کام تقریباََ 14 اکتوبر تک مکمل ہونا متوقع ہے ، فیسکو کے 74 متاثرہ فیڈرزمکمل اور 7 جزوی ، میپکو کے 76 مکمل اور 102 جزوی ،گیپکوکے 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 102 مکمل اور 1 جزوی طور پر بحال ہوچکا ،پیسکو کے 90 فیڈرز مکمل طور پر بحال کردئیے گئے ہیں ۔
