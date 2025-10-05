9مئی ، جلاؤ گھیراؤ کیس:9گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل
لاہور(عدالتی رپورٹر)صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری کی نامناسب تصویر اپ لوڈ کرنے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں 4روزکی توسیع کردی گئی ،جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹونے کیس کی سماعت کی ،نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔
انسداد دہشت گردی عدالت میں نو مئی جلاؤ گھیراؤ کے دو مقدمات کا جیل ٹرائل ہوا، جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں کیسز کی محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری سمیت دیگر کوعدالت میں پیش کیاگیا۔ گلبرگ میں کنٹینر جلانے کے مقدمے میں9گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل کرلی گئی جبکہ مسلم لیگ ن کا آفس جلانے کے مقدمہ میں 13 گواہوں کے بیانات قلمبند کئے گئے ، عدالت نے پراسیکیوشن کے مزید گواہوں کو طلب کر لیااورسماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کردی۔