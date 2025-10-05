چوری و ڈکیتی کی متعددوارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے زیورات موبائل فونز سمیت دیگرقیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ڈاکوؤں نے مصطفی أٓباد میں غضنفر سے 1 لاکھ 35 ہزار روپے اور موبائل، قلعہ گجر سنگھ میں بابر سے سوا لاکھ روپے اور موبائل ، فیصل ٹاؤن میں فہیم سے 1 لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل ،غازی أٓباد میں عاکف سے 1لاکھ 10ہزار روپے ، ستوکتلہ میں اجمل سے 30 ہزار روپے اور موبائل ،چوہنگ میں ریحان سے 25 ہزار اور موبائل ، شاہدرہ میں عمران سے 15 ہزار روپے اور موبائل ،گلشن اقبال سے ارسلان سے 10 ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ ادھر نامعلوم افراد نے غالب مارکیٹ سے انعام ، لٹن روڈ سے زاہد ، ملت پارک سے جواد ، بادامی باغ سے کاشف اور جوہرٹاؤن سے مشتاق کی موٹرسائیکلیں چوری کرلیں۔