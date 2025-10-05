صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تعمیر 13سال بعد پھر شروع

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی )پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کی تعمیر کا منصوبہ 13سال بعد دوبارہ فعال ،وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر منصوبے پر تیزی سے کام شروع کر دیا گیا۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ہفتہ کو پارلیمنٹ لاجز کے زیرِ تعمیر نئے بلاک کا دورہ کیا، اس موقع پر وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ منصوبہ کی تکمیل 4ماہ کے اندریقینی بنا ئی جا ئے ۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے بتایا کہ منصوبہ 2012میں ٹھیکے پر دیا گیا تھا اور اسے 2013 میں مکمل ہونا تھا تاہم کنٹریکٹر کی جانب سے کام روکنے اور قانونی پیچیدگیوں کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ نیا بلاک 104 یونٹس پر مشتمل ہوگا۔ 

