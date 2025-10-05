ڈی جی آئی ایس پی آر کا کنیرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ
راولپنڈی (اے پی پی)ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کنیرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ کیا، فیکلٹی ممبران اور طالبات نے ان کا استقبال کیا۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات چیت کے سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق طالبات سے تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے پاک فوج ، تعلقات عامہ، سکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا۔سیشن میں کنیرڈ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہدا و غازیانِ پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کیا۔