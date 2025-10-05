کرپشن:فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب کے مزید 2 افسر نوکریوں سے فارغ
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر محکمے میں نااہل اور کرپٹ افسروں کے گرد شکنجہ سخت کردیا گیا۔
فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب کے مزید 2 افسروں کو نوکریوں سے برخاست کردیا گیا، ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول پنجاب کے مطابق نااہلی ، کرپشن اور مافیا کی سہولت کاری ثابت ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت رحیم یار خان کے فوڈ گرین انسپکٹرز فیصل رحمن اور مہران شوکت کیخلاف کارروائی کی گئی۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کا کہنا تھا کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ کو محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کیخلاف مقدمات درج کروانے کی ہدایت کی ہے ۔