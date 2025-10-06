سعودی وفد پاکستان آرہا
اسلام آباد، راولپنڈی (دنیا نیوز،خصوصی نامہ نگار)وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ نوازشریف کے منصوبوں کو ملک سے نکال دو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا،وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حنیف عباسی کا کہنا تھا۔
کہ شہبازشریف اور مریم نواز ملک کو مستحکم کرنے کیلئے متحرک ہیں ،پنجاب میں الیکٹرک بسیں اور خوبصورت بس سٹاپ بن رہے ہیں،مریم نواز نے ڈیڑھ سال میں پورے صوبے میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ پاکستان نے معرکہ حق کے دوران ہندوستان کی 22چوکیوں پر قبضہ کیا، بھارتی 7جنگی جہاز گرنے کی تصدیق ساری دنیا نے کی،مڈل ایسٹ سنٹرل ایشیا میں قیادت کون کررہا ہے ؟ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ دنیا کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اُن کے ملک آئے ،اُنہوں نے کہا وزیراعظم شہبازشریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار دنیا کی قیادت کر رہے ہیں،مادرِوطن کی مخالفت میں بولنے والے کسی شخص کو نہیں مانتے ، اپنے شہداء پر فخر ہے ،وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو نیست و نابود کیا، حنیف عباسی نے کہا آج ایک اعلیٰ سطح کاسعودی وفد پاکستان آرہا ہے ، پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا امکان ہے ۔