پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں
اسلام آباد( آن لائن ) وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل نے کہا ہے کہ حکومت کا پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں، تمام فیصلے مشاورت اور اتفاقِ رائے سے کیے جاتے ہیں۔
تمام اتحادی جماعتوں کا احترام حکومت کی ترجیح ہے ، اور وزیراعظم شہباز شریف تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری اور بردبار جماعت ہے ، اور حکومت صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مسلسل مشاورت میں رہتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر حکومت کا حصہ نہیں، لیکن وہ حکومت کی پوری طرح حمایت کر رہی ہے ، ’’ہم اس تعاون کو دوہری قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔