ڈالر مہنگا کرنے کی پالیسی پر تنقید

  • پاکستان
لاہور( آئی این پی) سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے ماضی میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بڑھا دینے کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈالر مہنگا کرنے سے برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

 اصل رکاوٹ پالیسی ساز ہیں،پاکستان میں 2018 سے 2022 کے درمیان ڈالر کی قیمت 140 روپے سے بڑھ کر 280 روپے تک جا پہنچی لیکن اس کے باوجود برآمدات 29 ارب ڈالر سے کم ہوکر 27 ارب ڈالر پر آ گئیں، اگر صرف روپے کی قدر گرانے سے برآمدات بڑھنی ہوتیں تو پاکستان کا تجارتی خسارہ ختم ہو جاتا، مگر حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ٹی وی کے مطابق گوہر اعجاز نے کہا کہ برآمدی صنعت سب سے زیادہ خام مال، مشینری اور کیمیکلز درآمد کرتی ہے ، ڈالر مہنگا ہونے سے ان کی لاگت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے ۔ یوں برآمدی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل ہی نہیں رہتیں۔ مزید یہ کہ پاکستان میں توانائی کا بحران، مہنگی بجلی و گیس اور بار بار بدلنے والی حکومتی پالیسیاں برآمدات کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔

