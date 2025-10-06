صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارفوالا :‘‘ہیرو ٹیچرز ایوارڈ’’ کی تقریب، 42 اساتذہ میں ایوارڈز تقسیم

پاکپتن (نمائندہ دنیا) اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول عارفوالا میں ‘‘ہیرو ٹیچرز ایوارڈ’’ کی پُروقار تقریب منعقد ہوئی۔

 تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کی، جبکہ رکن قومی اسمبلی رانا اردت شریف اور رکن صوبائی اسمبلی چودھری عمران اکرم جٹ مہمانِ خصوصی تھے ۔اس موقع پر بہترین کارکردگی کے حامل 42 اساتذہ میں ‘‘ہیرو ٹیچرز ایوارڈز’’ اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ شرکاء نے اساتذہ کی قومی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

