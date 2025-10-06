چیچہ وطنی:18سالہ لڑکی اغوا اور زیادتی کیس، 2ملزم گرفتار
چیچہ وطنی (نمائندہ دنیا) تھانہ بنگلہ اوکانوالہ کی حدود میں زمیندار کی 18 سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سندھ میں فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔
پولیس نے واقعے میں ملوث دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 53/12 ایل کی رہائشی لڑکی کو 20 اگست 2025ء کو کھیتوں میں جاتے ہوئے مبینہ طور پر دو افراد نے اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا۔ متاثرہ کو نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور بعدازاں مبینہ طور پر دو لاکھ روپے میں سندھ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔لڑکی موقع ملنے پر بھاگنے میں کامیاب ہوئی اور ایک شہری کی مدد سے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کیا، جس کے بعد وہ 28 ستمبر کو بحفاظت گھر واپس پہنچ گئی۔پولیس تھانہ اوکانوالہ بنگلہ نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ، جبکہ دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے ۔