کینسر مریضوں کا ریکارڈ حاصل کرنیکا اختیار قومی ادارہ صحت کے سپرد

  • پاکستان
اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزارتِ قومی صحت نے قومی ادارہ صحت کو ملک بھر کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں، ہسپتالوں اور لیبارٹریز سے کینسر کے مریضوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کا اختیار دے دیا ۔

وزارتِ قومی صحت نے مذکورہ اختیار قومی ادارہ صحت قانون میں منظور شدہ ترمیم 2025ء کے تحت دیا ہے ۔قانون میں ترمیم کے تحت قومی ادارہ صحت کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال اور لیبارٹری سے کینسر مریضوں کا ڈیٹا طلب کر سکے گا۔ قومی ادارہ صحت کینسر کے مریضوں کا ریکارڈ چار کیٹیگریز میں تقسیم کرے گا، جن میں پہلی کیٹیگری میں کینسر کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد، کینسر سے فوت ہونے والے مریضوں کی تعداد، کینسر سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد، ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تصدیق اور کینسر کے مریضوں کی معلومات شامل ہوں گی جن میں عمر، جنس اور رہائش کا علاقہ شامل ہوگا۔قومی ادارہ صحت کینسر کی بیماری اور مریضوں کے ریکارڈ کے لیے رجسٹری بنائے گا۔ قومی ادارہ صحت کینسر کے علاج و خاتمے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری ہسپتالوں اور لیبارٹریوں کے ساتھ مل کر کام کر سکے گا۔ قومی ادارہ صحت کینسر کے علاج و خاتمے کے لیے کام کرنے والے اداروں کے امور کو بہتر بنانے اور کینسر کے علاج کے حوالے سے مدد و تعاون فراہم کرے گا۔ 

مزید پڑہیئے

