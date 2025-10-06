صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال :میٹرک کے پوزیشن ہولڈر طلبا میں لیپ ٹاپ تقسیم

ساہیوال (سٹی رپورٹر) بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (بی آئی ایس ای) ساہیوال کے کانفرنس روم میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2025 کے تمام پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ۔یہ تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر منعقد کی گئی، تقریب کے مہمانِ خصوصی ممبر قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق جج، اراکین پنجاب اسمبلی ملک قاسم ندیم اور محمد ارشد ملک، جبکہ کمشنر ساہیوال ڈویژن و چیئرمین ایجوکیشن بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل شریک تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ نوجوان نسل ملک کا مستقبل ہے ، انہیں ہر ممکن تعلیمی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ 

