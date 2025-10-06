صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی کیلئے اصلاحات ،پالیسیوں کاتسلسل ناگزیر:احسن اقبال

لاہور (سپیشل رپورٹر،کامرس رپورٹر سے )وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے پالیسیوں میں تسلسل اور اصلاحات پر مستقل مزاجی سے عمل درآمد ناگزیر ہے۔

 اگر ہم کم از کم دس سال تک پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھیں اور تعلیم کے فروغ پر بھرپور توجہ دیں تو پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل ہو سکتا ہے ،وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ’’اڑان پاکستان‘‘ وژن کے تحت ملک کو روشن مستقبل کی جانب لے جانے کی کوششیں جاری ہیں۔ احسن اقبال نے گلوبل ایجوکیشن کانفرنس و انٹرنیشنل سکول ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر تے ہوئے کہا کہ قوموں کی تعمیر و ترقی کا حقیقی راستہ تعلیم سے ہو کر گزرتا ہے اور تعلیم ہی غربت کے خاتمے ، روزگار کے مواقع میں اضافے اور سماجی استحکام کی بنیاد فراہم کرتی ہے ،تعلیم کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اور بڑا اثاثہ ہے ، اگر پالیسیاں تسلسل سے جاری نہ رہیں تو قومیں بار بار صفر پر آ جاتی ہیں۔ ہم بطورِ قوم تین بار معاشی طور پر کریش کر چکے ہیں، اب مزید غلطی کی گنجائش نہیں، معاشرے کی ترقی و جدت کبھی اشرافیہ کے ذریعے سے نہیں آتی،نچلے طبقہ کی جستجو سے ترقی معاشرے کو آگے لے کر جاتی ہے ۔ اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا عمران مسعود نے وفاقی وزیر کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔قبل ازیں نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کاکہناتھاکہ اس وقت بھارت حسد کی آگ میں جل رہا ہے ، کسی نے پاکستان پر میلی نگاہ ڈالی تو اسے پہلے سے زیادہ شدت سے جواب ملے گا۔ بھارتی قیادت اپنے عوام کو خوش کرنے کیلئے بڑھکیں لگا رہی ہے ، ہم پاکستان کو وہ ماڈل بنا کر پیش کریں گے ، جسے دنیا دیکھے گی ۔

