صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کی سی پیک اتھارٹی کا آڈٹ کرانے کی تجویز

  • پاکستان
ایف بی آر کی سی پیک اتھارٹی کا آڈٹ کرانے کی تجویز

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)ایف بی آر نے سی پیک آڈٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے سی پیک اتھارٹی کا آڈٹ کرانے کی تجویز دی ہے ۔

اس سلسلے میں ایف بی آر کی  جانب سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ایک باضابطہ مراسلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ آڈیٹر جنرل کے ماتحت سی پیک آڈٹ ڈائریکٹوریٹ پہلے سے قائم ہے ، اس لیے سی پیک اتھارٹی کے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی آڈٹ کا معاملہ اسی ڈائریکٹوریٹ کو بھیجا جائے ۔ایف بی آر کے مطابق سی پیک آڈٹ ڈائریکٹوریٹ کو خصوصی طور پر سی پیک اتھارٹی کے مالی معاملات کی جانچ اور آڈٹ کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ ایف بی آر نے خود سی پیک اتھارٹی کا انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی آڈٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ادارہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں ۔ایف بی آر نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق ادارہ صرف انہی تنظیموں یا اداروں کا ٹیکس آڈٹ کرنے کا مجاز ہے جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں۔ ریکارڈ کے مطابق سی پیک اتھارٹی ایف بی آر میں رجسٹرڈ نہیں، لہٰذا اس کی آمدنی اور ٹیکس سے متعلق معاملات کا آڈٹ ایف بی آر کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔مراسلے میں مزید کہا گیا کہ سی پیک اتھارٹی کی آمدنی اور ٹیکس آڈٹ کا عمل ڈائریکٹوریٹ سی پیک آڈٹ کے ذریعے انجام دیا جائے تاکہ قواعد کے مطابق شفاف جانچ ممکن ہو سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

کینیڈین یوٹیوبر دنیا کا سب سے کم قد والا ونگ واکر

دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak