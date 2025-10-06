شہریوں سے لاکھوں روپے ، فونز ، قیمتی اشیا چھن گئیں
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں متعدد وارداتوں کے دوران ڈاکوئوں نے شہریوں سے7لاکھ روپے ،موبائل فونز ، قیمتی اشیا لوٹ لیں۔
چور مختلف مقامات سے5موٹرسائیکلیں لے اڑے ۔ کاہنہ میں لیاقت سے1لاکھ 60ہزار روپے اور موبائل فون، برکی میں جبران سے1لاکھ45ہزار روپے اور موبائل فون، گرین ٹائون میں ممتاز سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،مغلپورہ میں الطاف سے1لاکھ 25ہزار روپے اور موبائل فون،ٹبی سٹی میں وقار سے1لاکھ15ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگرقیمتی سامان لوٹ لیا ۔ستوکتلہ میں اجمل سے 20ہزار روپے اور موبائل فون، چوہنگ میں وارث سے15ہزار روپے اور موبائل فون،باغبانپورہ میں سلطان سے10ہزار روپے چھین لیے گئے ۔راوی روڈکے اخلاق ، سندر کے امانت علی ، جنوبی چھائونی کے نواز، اچھرہ کے ارباز اور داتا دربارکے رہائشی دانیال کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔