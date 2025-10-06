صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن جاری رکھنے کا فیصلہ

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسی نیشن جاری رکھنے کا فیصلہ

اسلام آباد (این این آئی)حکومت نے سروائیکل کینسر سے بچا کی ویکسی نیشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

ذرائع  کے مطابق سروائیکل کینسر ویکسین فکسڈ ویکسی نیشن سینٹرز پر جا کر لگوائی جا سکے گی، ایچ پی وی ویکسین ای پی آئی کے زیر انتظام فکسڈ سینٹرز پر دستیاب ہو گی۔ذرائع نے بتایا کہ فکسڈ سینٹرز ویکسی نیشن کا فیصلہ رہ جانے والی بچیوں کی سہولت کیلئے ہوا ہے ، فکسڈ سینٹرز پر سروائیکل کینسر ویکسین غیر معینہ مدت تک دستیاب ہو گی۔ذرائع کے مطابق پنجاب، سندھ، کشمیر، اسلام آباد میں ایچ پی وی ویکسین فکسڈ سنٹرز پر دستیاب ہو گی، سروائیکل کینسر ویکسین کیلئے 5706 فکسڈ سینٹرز مختص کئے گئے ہیں، 5337 سرکاری ،369 نجی فکسڈ سینٹرز پر ایچ پی وی ویکسین دستیاب ہو گی،پنجاب کے 3616 سرکاری، 140 نجی فکسڈ سینٹرز پر ایچ پی وی ویکسین لگے گی ۔

