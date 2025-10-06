صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوبل صمود فلوٹیلاکے گرفتار رکن نے اسرائیلی جیل میں اسلام قبول کرلیا

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)گلوبل صمود فلوٹیلا میں شامل کشتی ‘ماریا کرسٹن’ کے اطالوی کپتان توماسو بورٹولازی نے اسرائیلی فوج کی جانب سے گرفتار کیے جانے کے بعد جیل میں اسلام قبول کرلیا۔

توماسو بورٹولازی نے اسرائیلی جیل سے رہائی کے بعد ترکیہ پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاکہ وہ اس لیے فلوٹیلا میں شامل ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہی وہ بہترین کام تھا جو وہ فلسطینیوں کے لیے کرسکتے تھے ۔توماسو نے کہا کہ اسرائیلی جیل میں گزرا وقت بہت ہی سخت تھا، ان کے ساتھی ترکیہ سے تھے اور ان میں تقریباً سب ہی مسلمان تھے ۔

