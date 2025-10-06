’’اسرائیلی جیل میں ٹوائلٹ کا پانی پینا پڑا‘‘ رہا ہونیوالی بہنوں نے ظلم کی داستان سنا دی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)غزہ کیلئے امداد لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا کے امدادی کارکنوں پر اسرائیلی حراست میں تشدد اور بدسلوکی کے مزید انکشافات سامنے آ گئے ۔
گلوبل صمود فلوٹیلا کی رکن ملائیشیا کی 2 گلوکارہ و اداکارو بہنوں حلیزہ ہلمی اور حضوانی ہلمی نے اسرائیلی حراست میں اپنے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ترک خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا اسرائیلی فورسز نے ان کے جہاز پر بین الاقوامی پانیوں میں حملہ کیا اور بعد ازاں قید کے دوران بے انتہا ذلت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ہم نے ٹوائلٹ کے پانی سے پیاس بجھائی؟ کچھ لوگ سخت بیمار ہو گئے ، لیکن اسرائیلی کہنے لگے اگر وہ مرے نہیں تو میرا مسئلہ نہیں ہے ، انہیں 3 دن کھانا نہیں دیا گیا، 3 دن تک صرف ٹوائلٹ کے پانی سے گزارہ کیا۔