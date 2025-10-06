پاک سعودیہ اقتصادی تعلقات کیلئے 18رکنی کمیٹی کی تشکیل
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی حکومت نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد اقتصادی تعلقات کو نئی جہت دینے کیلئے 18 ارکان پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی ہے ۔
نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی مذاکرات کی قیادت کرے گی۔وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مصدق مسعود ملک اور نیشنل کوآرڈینیٹرایس آئی ایف سی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کو کمیٹی کا شریک چیئرمین مقرر کیا گیا ہے ۔کمیٹی کے ارکان میں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احدچیمہ، وزیرِ تجارت جام کمال خان، وزیرِ توانائی اویس لغاری، وزیرِ خوراک رانا تنویر حسین، وزیرِ انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ، وزیرِ مواصلات عبدالعلیم خان، چیئرمین ایس ای سی پی عاکف سعید، ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین اور دیگر شامل ہیں۔
وزیراعظم آفس نے ہدایت دی ہے کہ کمیٹی سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو تیز کرے اور تمام ارکان کل 6 اکتوبر سے دستیاب رہیں،سعودی عرب سے متعلق کسی بھی اجلاس کیلئے سفری منظوری ایک ہی دن میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر مکمل کی جائے ،کمیٹی حسبِ ضرورت دیگر ارکان کو بھی شامل کر سکے گی ،کمیٹی وزیرِاعظم کو اپنی کارکردگی رپورٹ ہر پندرہ روز بعد پیش کرے گی۔ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے رواں ماہ کے آخری ہفتے میں سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جانے کا امکان ہے جہاں وہ اقتصادی معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے ۔