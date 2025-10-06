پختونخوا:صوبائی انتخابی نتائج کی چھان بین کا آغاز ،اینٹی کرپشن نے فارم45مانگ لیے
جن امیدواروں کے پاس فارم 45 کے نتائج ہیں وہ درخواستیں دیں ، پی کے 79 اور 82 کی جانچ پڑتال پی ٹی آئی 13 صوبائی حلقوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ،8 حلقے پشاور، دو بنوں اور دو شانگلہ کے شامل
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا اینٹی کرپشن نے صوبائی حلقوں میں انتخانی نتائج کی چھان بین کا فیصلہ کرتے ہوئے نتائج رکھنے والوں سے درخواستیں طلب کرلیں۔
خیبرپختونخوا کے مشیر انسداد رشوت ستانی مصدق عباسی نے کہا کہ اینٹی کرپشن نے فارم 45 کے نتائج رکھنے والوں سے درخواستیں مانگ لی ہیں کیونکہ عدالتی فیصلے کے بعد انتخابی نتائج کی چھان بین کی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ جن کے پاسفارم 45 کے نتائج ہیں وہ امیدوار درخواستیں جمع کرائیں، پشاور کے حلقے پی کے 79 اور پی کے 82 کی درخواستوں پر چھان بین شروع کردی گئی ہے ۔مصدق عباسی نے بتایا کہ اینٹی کرپشن بغیر درخواستوں کے کارروائی نہیں کرتا۔خیال رہے کہ پی ٹی آئی 13 صوبائی حلقوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے جن میں 8 حلقے پشاور، دو بنوں اور دو حلقے شانگلہ کے شامل ہیں۔