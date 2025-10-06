صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا:صوبائی انتخابی نتائج کی چھان بین کا آغاز ،اینٹی کرپشن نے فارم45مانگ لیے

  • پاکستان
پختونخوا:صوبائی انتخابی نتائج کی چھان بین کا آغاز ،اینٹی کرپشن نے فارم45مانگ لیے

جن امیدواروں کے پاس فارم 45 کے نتائج ہیں وہ درخواستیں دیں ، پی کے 79 اور 82 کی جانچ پڑتال پی ٹی آئی 13 صوبائی حلقوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ،8 حلقے پشاور، دو بنوں اور دو شانگلہ کے شامل

 پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا اینٹی کرپشن نے صوبائی حلقوں میں انتخانی نتائج کی چھان بین کا فیصلہ کرتے ہوئے نتائج رکھنے والوں سے درخواستیں طلب کرلیں۔

خیبرپختونخوا کے مشیر انسداد رشوت ستانی مصدق عباسی نے کہا کہ اینٹی کرپشن نے فارم 45 کے نتائج رکھنے والوں سے درخواستیں مانگ لی ہیں کیونکہ عدالتی فیصلے کے بعد انتخابی نتائج کی چھان بین کی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ جن کے پاسفارم 45 کے نتائج ہیں وہ امیدوار درخواستیں جمع کرائیں، پشاور کے حلقے پی کے 79 اور پی کے 82 کی درخواستوں پر چھان بین شروع کردی گئی ہے ۔مصدق عباسی نے بتایا کہ اینٹی کرپشن بغیر درخواستوں کے کارروائی نہیں کرتا۔خیال رہے کہ پی ٹی آئی 13 صوبائی حلقوں پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے جن میں 8 حلقے پشاور، دو بنوں اور دو حلقے شانگلہ کے شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گرین ٹاؤن :بہن کو گولی مار دی، حنا پرویز نے عیادت کی

چیچہ وطنی:18سالہ لڑکی اغوا اور زیادتی کیس، 2ملزم گرفتار

کنگن پور:جعلی دودھ تیار کرنے والا گرفتار، 1500 لٹر دودھ تلف

ساہیوال: بچوں کی لڑائی پر فائرنگ، 52سالہ شخص جاں بحق

گجرات :زہر اور تیزاب پلانے سے خاتو ن جاں بحق، ملزموں کی ضمانت

مرالی والہ میں تلخ کلامی پر فائرنگ، خوف وحراس پھیل گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak