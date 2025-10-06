ڈیفنس فیز9:مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان قتل، ڈرائیور زخمی
لاہور (کرائم رپورٹر)لاہور کے تھانہ ہیئر کے پوش علاقہ ڈیفنس فیز9میں دیرینہ عداوت پر مخالفین نے فائرنگ کرکے نوجوان کو قتل جبکہ اس کے ڈرائیور کو زخمی کر دیا۔
تھانہ ہیئر میں درج ایف آئی آر کے مطابق 29 سالہ احمد جاوید ڈی ایچ اے گیا ہوا تھا، واپس گھر نہ آنے پر ورثا تلاش کرتے ہوئے ایک گھر پہنچے تو 2 ملزم ابوبکر اور عبدالستار 5 نامعلوم ملزموں کے ہمراہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو رہے تھے ، گھر کے اندر جا کر دیکھا تو احمد جاوید اور اس کا ڈرائیور سہراب فاروق زخمی پڑے تھے ، ہسپتال لیجاتے ہوئے احمد جاوید دم توڑ گیا جبکہ زخمی ڈرائیور سہراب کو قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ ایس پی کینٹ قاضی علی رضا ،ایس ڈی پی او برکی اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مقتول کے والد عادل رشید کی مدعیت میں 2نامزد ملزموں ابو بکر اور عبدالستار سمیت 7افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کے مطابق ملزموں کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیم تشکیل دیدی ہے ،ملزم جلد گرفتارکرلیں گے ۔