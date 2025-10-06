صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس فیز9:مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان قتل، ڈرائیور زخمی

  • پاکستان
ڈیفنس فیز9:مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان قتل، ڈرائیور زخمی

لاہور (کرائم رپورٹر)لاہور کے تھانہ ہیئر کے پوش علاقہ ڈیفنس فیز9میں دیرینہ عداوت پر مخالفین نے فائرنگ کرکے نوجوان کو قتل جبکہ اس کے ڈرائیور کو زخمی کر دیا۔

 تھانہ ہیئر میں درج ایف آئی آر کے مطابق 29 سالہ احمد جاوید ڈی ایچ اے گیا ہوا تھا، واپس گھر نہ آنے پر ورثا تلاش کرتے ہوئے ایک گھر پہنچے تو 2 ملزم ابوبکر اور عبدالستار 5 نامعلوم ملزموں کے ہمراہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو رہے تھے ، گھر کے اندر جا کر دیکھا تو احمد جاوید اور اس کا ڈرائیور سہراب فاروق زخمی پڑے تھے ، ہسپتال لیجاتے ہوئے احمد جاوید دم توڑ گیا جبکہ زخمی ڈرائیور سہراب کو قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ ایس پی کینٹ قاضی علی رضا ،ایس ڈی پی او برکی اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مقتول کے والد عادل رشید کی مدعیت میں 2نامزد ملزموں ابو بکر اور عبدالستار سمیت 7افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کے مطابق ملزموں کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیم تشکیل دیدی ہے ،ملزم جلد گرفتارکرلیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پوپ لیو کا غزہ میں امن پیش رفت کا خیرمقدم، جنگ بندی کی اپیل

سعودی شوریٰ کونسل کے سپیکر سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے

شمالی کوریا نے امریکی اقدامات پر خصوصی دفاعی اثاثے تعینات کر دئیے

جارجیا :انتخابی دھاندلی کیخلاف احتجاج، وزیراعظم کی اپوزیشن کو گرفتاریوں کی دھمکی

اسرائیل نے صمود فلوٹیلا سے گرفتار مزید 29افراد کو رہاکردیا

پاکستان کا نیویارک میں روزویلٹ ہوٹل گراکر کثیرالمنزلہ عمارت بنانے پرغور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak