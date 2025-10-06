صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنوں :نامعلوم افراد کا حملہ ،1 اہلکار شہید ،دوسرا زخمی

  • پاکستان
بنوں :نامعلوم افراد کا حملہ ،1 اہلکار شہید ،دوسرا زخمی

بنوں (آئی این پی )خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے قریب نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک سکیورٹی اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔

بنوں پولیس کے ترجمان نے ٹی وی کو بتایا کہ نامعلوم افراد نے میران شاہ روڈ پر ایوب فیول سٹیشن کے قریب سکیورٹی اہل کاروں پر حملہ کردیا، جس کے نتیجے میں ایک سکیورٹی اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا،انہوں نے مزید بتایا کہ لاش اور زخمی اہلکار کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتا ل منتقل کردیا گیا ،جبکہ پولیس کی ایک ٹیم کو جائے وقوعہ پر معلومات اکٹھی کرنے کیلئے بھیجا گیا۔

