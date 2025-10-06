صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان بارے 4ملکی بیٹھک آج ماسکو میں سجے گی

  • پاکستان
افغانستان بارے 4ملکی بیٹھک آج ماسکو میں سجے گی

اسلام آباد(آن لائن)افغانستان پر بڑی بیٹھک آج پیر کو ماسکو میں سجے گی ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان، چین، روس اور ایران افغانستان کی صورتحال پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے ۔ پاکستان کی نمائندگی نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کریں گے ۔

 اجلاس میں علاقائی سکیورٹی اور انسدادِ دہشت گردی پر اہم گفتگو ہو گی۔ذرائع کے مطابق چاروں ممالک افغانستان میں کسی غیر ملکی اڈے کے قیام کے حوالے سے بات چیت کریں گے ، 1988کے پابندیوں کے نظام میں زمینی حقائق کے مطابق تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا جا ئیگا ۔طالبان رہنماؤں کے سفری استثنیٰ پر د ہرے معیار کا معاملہ بھی زیرِ غور آئے گا۔ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اٹھائے گا،محمد صادق خان کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گرین ٹاؤن :بہن کو گولی مار دی، حنا پرویز نے عیادت کی

چیچہ وطنی:18سالہ لڑکی اغوا اور زیادتی کیس، 2ملزم گرفتار

کنگن پور:جعلی دودھ تیار کرنے والا گرفتار، 1500 لٹر دودھ تلف

ساہیوال: بچوں کی لڑائی پر فائرنگ، 52سالہ شخص جاں بحق

گجرات :زہر اور تیزاب پلانے سے خاتو ن جاں بحق، ملزموں کی ضمانت

مرالی والہ میں تلخ کلامی پر فائرنگ، خوف وحراس پھیل گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak