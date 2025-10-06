افغانستان بارے 4ملکی بیٹھک آج ماسکو میں سجے گی
اسلام آباد(آن لائن)افغانستان پر بڑی بیٹھک آج پیر کو ماسکو میں سجے گی ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان، چین، روس اور ایران افغانستان کی صورتحال پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے ۔ پاکستان کی نمائندگی نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کریں گے ۔
اجلاس میں علاقائی سکیورٹی اور انسدادِ دہشت گردی پر اہم گفتگو ہو گی۔ذرائع کے مطابق چاروں ممالک افغانستان میں کسی غیر ملکی اڈے کے قیام کے حوالے سے بات چیت کریں گے ، 1988کے پابندیوں کے نظام میں زمینی حقائق کے مطابق تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا جا ئیگا ۔طالبان رہنماؤں کے سفری استثنیٰ پر د ہرے معیار کا معاملہ بھی زیرِ غور آئے گا۔ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اٹھائے گا،محمد صادق خان کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے ۔