راولپنڈی:ملزمان نے کام کے بہانے لے جاکرمزدورکاگردہ نکال لیا
راولپنڈی (خبر نگار)دو سال قبل کام کے بہانے مزدور کوساتھ لے جاکر گردہ نکالے جانے کاانکشاف ،تھانہ چکلالہ پولیس نے متاثرہ مزدور زین علی کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔
مقدمہ میں جمشید عرف ببلی،عرفان،امین،نامعلوم ڈاکٹر،لیڈی ڈاکٹر،طبی عملہ کو ملزم نامزد کیا گیا، زین علی نے بتایا ملزمان کام کے بہانے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ،جوس پلاکر بے ہوش کرنے کے بعدآپریشن کیا ،ملزمان نے بائیں جانب سے گردہ نکال لیا،5دن بعد ہوش آنے پرشدید درد ہوا ،ہوش میں آنے پر امین کے گھر تھا جس نے گولی لینے کا کہا، ملزمان نے میرے والد،والدہ کو بلایا جومجھے لاہور لے گئے ،لاہور میں ڈاکٹر نے بتایا کہ گردہ نکالاگیا ہے ،مکمل علاج کرانے کے بعدقانونی چارہ جوئی شروع کی ۔